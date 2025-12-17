Esenyurt'ta Motosikletli Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta motosikletli saldırıda 3 kişi yaralandı

Yunus Emre Mahallesi 376 Sokak üzerinde motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu sokakta yürüyen bir kişi vuruldu; kurşunlar yoldan geçen iki kişiye daha isabet etti. Olayda toplam 3 kişi yaralandı ve saldırganlar motosikletle kaçtı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre saldırı Yunus Emre Mahallesi 376 Sokak'ta gerçekleşti. Motosikletli saldırganlar sokakta yürüyen bir kişiye kurşun yağdırdı. Seken mermiler nedeniyle aralarında bir kadının da bulunduğu iki yoldan geçen kişi daha yaralandı. Saldırganların kaçarken birinin motosiklet kaskını düşürdüğü görüldü.

Müdahale ve soruşturma

Silah sesleriyle birlikte mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; yaralı üç kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Aileden açıklama

Tuncay Ekoğlu, vurulanlardan birinin abisi olarak olay anını şöyle anlattı: "Ekmek aldım eve girdim. O sırada silah sesleri duydum. Dışarı çıktığımda kız kardeşim bacağından vurulmuştu. Bacağında sıyrık vardı. Hastaneye götürdüler. Onun dışında iki kişi daha vurulmuştu. Biri yine yoldan geçen bir adamdı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtılar".

OLAY YERİ