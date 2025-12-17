DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.957,92 -0,66%
BITCOIN
3.854.113,36 -2,91%

Esenyurt'ta Motosikletli Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu Yunus Emre Mahallesi'nde 3 kişi yaralandı; saldırganlar motosikletle kaçtı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:25
Esenyurt'ta Motosikletli Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta motosikletli saldırıda 3 kişi yaralandı

Yunus Emre Mahallesi 376 Sokak üzerinde motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu sokakta yürüyen bir kişi vuruldu; kurşunlar yoldan geçen iki kişiye daha isabet etti. Olayda toplam 3 kişi yaralandı ve saldırganlar motosikletle kaçtı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre saldırı Yunus Emre Mahallesi 376 Sokak'ta gerçekleşti. Motosikletli saldırganlar sokakta yürüyen bir kişiye kurşun yağdırdı. Seken mermiler nedeniyle aralarında bir kadının da bulunduğu iki yoldan geçen kişi daha yaralandı. Saldırganların kaçarken birinin motosiklet kaskını düşürdüğü görüldü.

Müdahale ve soruşturma

Silah sesleriyle birlikte mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; yaralı üç kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Aileden açıklama

Tuncay Ekoğlu, vurulanlardan birinin abisi olarak olay anını şöyle anlattı: "Ekmek aldım eve girdim. O sırada silah sesleri duydum. Dışarı çıktığımda kız kardeşim bacağından vurulmuştu. Bacağında sıyrık vardı. Hastaneye götürdüler. Onun dışında iki kişi daha vurulmuştu. Biri yine yoldan geçen bir adamdı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtılar".

OLAY YERİ

OLAY YERİ

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
3
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
4
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
5
Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı
6
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
7
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor