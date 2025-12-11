DOLAR
Karabük’te Yüksek Kesimler Beyaza Büründü: Keltepe ve Sarıçiçek’e Kar Yağdı

Karabük’te gece başlayan yağış yüksek rakımlarda kara dönüştü; Keltepe, Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:03
Gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı

Karabük’te gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Özellikle 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ile Safranbolu ilçesindeki bin 700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi kara teslim oldu. Bu alanlarda oluşan beyaz örtü, kış manzaralarını beraberinde getirdi.

Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, bazı vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarak oluşan manzaranın tadını çıkardı.

