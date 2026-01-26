Esenyurt’ta Oryantiring Coşkusu: Vadi Esenyurt Parkı’nda Çocuk Turnuvası

Esenyurt’ta oryantiring heyecanı Vadi Esenyurt Parkı’nda

Esenyurt Belediyesi tarafından Vadi Esenyurt Parkı’nda düzenlenen oryantiring turnuvası, çocukların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen organizasyon, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Katılımcılar ve organizasyon

Etkinliğe Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Sırakaya ile çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuva, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi.

Yarışma ve ödüller

Turnuvada, Esenyurt Belediyesi’ne ait spor tesislerinde eğitim gören çocuklar parkurda yön bulma ve hız becerilerini sergiledi. Heyecanlı anlar izleyenlerden büyük alkış aldı. Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik, sporun erken yaşta teşvik edilmesi açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi.

