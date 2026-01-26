Esenyurt’ta Oryantiring Coşkusu: Vadi Esenyurt Parkı’nda Çocuk Turnuvası

Esenyurt Belediyesi’nin Vadi Esenyurt Parkı’ndaki oryantiring turnuvasında çocuklar parkurda kıyasıya yarıştı; etkinlik büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:45
Esenyurt’ta Oryantiring Coşkusu: Vadi Esenyurt Parkı’nda Çocuk Turnuvası

Esenyurt’ta oryantiring heyecanı Vadi Esenyurt Parkı’nda

Esenyurt Belediyesi tarafından Vadi Esenyurt Parkı’nda düzenlenen oryantiring turnuvası, çocukların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen organizasyon, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Katılımcılar ve organizasyon

Etkinliğe Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Sırakaya ile çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuva, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi.

Yarışma ve ödüller

Turnuvada, Esenyurt Belediyesi’ne ait spor tesislerinde eğitim gören çocuklar parkurda yön bulma ve hız becerilerini sergiledi. Heyecanlı anlar izleyenlerden büyük alkış aldı. Yarışma sonunda dereceye giren çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik, sporun erken yaşta teşvik edilmesi açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi.

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN VADİ ESENYURT PARKI’NDA DÜZENLENEN ORYANTİRİNG TURNUVASI...

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN VADİ ESENYURT PARKI’NDA DÜZENLENEN ORYANTİRİNG TURNUVASI, ÇOCUKLARIN KIYASIYA MÜCADELESİNE SAHNE OLURKEN, ETKİNLİK VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN VADİ ESENYURT PARKI’NDA DÜZENLENEN ORYANTİRİNG TURNUVASI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ladik Akdağ'da 11 Yaşındaki Aytuna'nın Kayak Keyfi Kabusa Döndü: Pistte Çarpıp Kaçtılar, Kalçası Kırıldı
2
ERÜ Hastaneleri'nde Yenileme Sürüyor: 800 Yataklı Yeni Hastane 2026'da
3
2025 Bitkisel Üretim Planlaması: Planlı Üretim Listeleri 23 Ocak 2026'da Askıya Çıkarıldı
4
Dr. Serpil Arslan: Grip Vakaları Ağırlaşıyor, Erken Tedavi Önemli
5
Görgel: Kahramanmaraş'a 21 Ayda 20 Milyar TL'yi Aşan Altyapı ve 71 Proje
6
Atatürk’ün Turgutlu’ya Gelişinin 103. Yılı Törenle Kutlandı
7
Sürüden Ayrılan Penguen Viral Oldu: Belediyelerden Gülümseten Paylaşımlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları