Ladik Akdağ'da 11 Yaşındaki Aytuna'nın Kayak Keyfi Kabusa Döndü: Pistte Çarpıp Kaçtılar, Kalçası Kırıldı

Ladik Akdağ'da Kayak Faciası: 11 Yaşındaki Aytuna'nın Kalça Kemiği Kırıldı

Festival sırasında pistte çarpıp kaçma olayı küçük kızı ameliyatlık etti

Edirne’den ailesiyle Samsun’daki Ladik Akdağ Kayak Merkezine gelen 11 yaşındaki Aytuna Yazıcı’nın kayak keyfi, dün düzenlenen festival sırasında kabusa döndü.

Pistte kuzeniyle bulunan Aytuna, arkadan hızla gelen bir kişinin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Olay sonrası kaçan kişinin durduğu ve olay yerinde kamera bulunmaması nedeniyle kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi.

Aytuna yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kuzenimle yukarı çıkmıştık. Bir adam bana doğru gülerek çok hızlı geliyordu. Çarpınca havada döndüm, ayağım kopmuş gibi hissettim. Adam kızağına binip kaçtı. Yanındaki kişi de ‘ne uğraşacağız bunlarla’ diyerek onu götürdü. Orada hiç kamera yoktu. Benim zoruma giden kemiğimin kırılması değil, o adamın durup özür bile dilememesiydi."

Çarpmanın sonucu olarak Aytuna’nın kalça kemiği kırıldı ve yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından tedavi altına alındı.

Futbol oynadığını söyleyen Aytuna, sakatlığın spor hayatını etkileyeceğini belirterek, "Uzun süre top oynayamayacağım. Topu kullandığım bacağımda kalçam kırıldı. Futboldan geri kalacağım" dedi.

Baba Hakan Yazıcı ise yetkililere çağrıda bulunarak, "Geldikten 5-10 dakika sonra bu olay yaşandı. Çarpan kişiyi biz görmedik, çocuklar birebir yaşadı. Ambulans Ladik’ten geldi, sağlık ekipleri ellerinden geleni yaptı. Çocuğumun kalça kemiği kırıldı ama başını da vurabilirdi, daha ağır bir travma yaşanabilirdi. Telesiyej direklerinde pisti gören güvenlik kamerası olmadığı için çarpan kişi tespit edilemedi. Tüm ilgili birimlerden gerekli güvenlik ve düzenlemelerin yapılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

