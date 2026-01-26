Atatürk’ün Turgutlu’ya Gelişinin 103. Yılı Törenle Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin 103. yılı, temsili karşılama ve çelenk töreniyle ilçede kutlandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:47
Tören Programı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 103 yıl önce Turgutlu’ya gelişinin yıldönümü, ilçede düzenlenen törenle anıldı.

Program, Turgutlu Tren Garı’nda gerçekleştirilen temsili karşılama ile başladı. Yöresel kıyafetli öğrenciler tarafından Kaymakam Selami Kapankaya’ya Türk Bayrağı takdim edildi.

Halk oyunları gösterisinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu; saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın, 26 Ocak 1923 tarihinin Turgutlu için büyük bir gurur ve onur günü olduğunu vurguladı.

Programa protokol üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

