Atatürk’ün Turgutlu’ya Gelişinin 103. Yılı Törenle Kutlandı

Tören Programı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 103 yıl önce Turgutlu’ya gelişinin yıldönümü, ilçede düzenlenen törenle anıldı.

Program, Turgutlu Tren Garı’nda gerçekleştirilen temsili karşılama ile başladı. Yöresel kıyafetli öğrenciler tarafından Kaymakam Selami Kapankaya’ya Türk Bayrağı takdim edildi.

Halk oyunları gösterisinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu; saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın, 26 Ocak 1923 tarihinin Turgutlu için büyük bir gurur ve onur günü olduğunu vurguladı.

Programa protokol üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TURGUTLU’YA GELİŞİNİN 103. YIL DÖNÜMÜ, İLÇEDE DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.