65 Yaş Üstü İçin H3N2 Uyarısı: Grip Kalp Krizi ve Demans Riskini Artırıyor

H3N2 kaynaklı grip vakaları artıyor. Dr. Burak Uzel, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara aşı önerdi; tedavi, zatürre ve vitamin kullanımı uyarıları paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:11
H3N2 virüsü nedeniyle grip vakalarının son günlerde artması üzerine uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. H3N2 kaynaklı enfeksiyonların özellikle 65 yaş üstü kişilerde komplikasyon riski oluşturduğu, kalp krizi ve demans ilerlemesini tetikleyebileceği vurgulanıyor.

Vakalar artıyor, hastanelerde yoğunluk yaşanıyor

Hem yetişkinlerde hem çocuklarda grip vakalarındaki artış hastanelerde yoğunluğa neden oluyor. Influenza A virüsünün alt tipi olan ve normalden daha hızlı yayılan H3N2 nedeniyle semptomlar daha şiddetli seyredebiliyor ve uzmanlar kış dönemi için korunma önlemleri konusunda uyarıyor.

Tedavi H1N1 ile aynı: Erken antiviral tedavi önemli

Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Uzel, H3N2'nin H1N1'den çok farklı olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Eğer bu sene influenza aşısı yaptırdıysanız korkmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü bu seneki aşıda H3N2’ye karşı da koruyuculuk var. Eğer aşılanmadıysanız, yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetleriniz varsa o zaman influenza H3N2 olabilirsiniz. Tedavisi H1N1 tedavisi ile aynı. Ağızdan kullandığımız antiviral ilaç var. Herkesin kullanmasına gerek yok ancak sağlık probleminiz varsa, yaşınız ileriyse kullanılmasını tavsiye ediyoruz. İlaçları şikayetin başlangıcından itibaren ilk 24-48 içinde kullanmayı tercih ediyoruz. Eğer kullanımı gecikirse ilaçların etkinliği biraz daha azalıyor. Kullanmazsak da 7-10 gün kadar sürüyor."

Zatürre ve yaşlılarda ağır seyir riski

Dr. Uzel, H3N2'nin üst solunum yoluna daha fazla tutunduğunu ve zatürreye dönüşebildiğini belirtti: "Bu hastalık üst solunum yolunda kendini gösteriyor. Zatürre de yapabiliyor. Özellikle yaşlılarda influenzaya bağlı zatürreler gördük. Hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız hastalarımız da oldu."

Aşı önerisi: Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar

Gribe karşı en etkili korumanın aşı olduğunu vurgulayan Dr. Uzel, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalığı olanlar için aşıyı zorunlu derecede önerdi: "En iyi koruyuculuk aşılarda. Aşı herkesin, her sene yaptırması gereken bir şey. Çünkü aşı doğası gereği kalıcı bir bağışıklık oluşturmuyor. 65 yaşın üzerindeyseniz mutlaka grip aşısı yaptırmanız gerekiyor. Çünkü grip geçirmek başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. Kalp krizi gibi sıkıntılara neden olabiliyor. Kişide sınırda bir demans varsa, grip gibi ateşli hastalıklar demansı hızlandırabiliyor. O yüzden önemli. Kronik bir hastalığınız varsa o zaman yine aşı yaptırmak şart. Ama herhangi bir hastalığı olmayan biri tabii ki aşı olmak zorunda değil. Bu bir tercihtir."

Vitamin ve aktar ürünleri kullanımına dikkat

Bağışıklığı güçlendirmek için bilinçsizce alınan multivitamin ve aktar ürünleri konusunda Dr. Uzel uyardı: "Dışardan alınan multivitamin, c vitamini gibi ürünleri insanlar çok kullanıyor. Ancak bunlar çok fazla işe yaramıyor. Aşılanma, teması kesme, maske kullanma, özellikle kalabalık ortama giriyorsanız maske takmak mantıklı. Onun dışında diyet ve egzersiz yani sağlıklı beslenme bağışıklığı kuvvetlendiren bir şey. Ama dışardan aldığınız, aktardan aldığınız şeyler bağışıklığı çok değiştirmiyor. Bilinçsizce kullanıp kendinizi zehirlemeyin diyoruz."

Uzman uyarısı: Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar, grip mevsiminde aşı ve erken başvuru konusunda dikkatli olmalı.

EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

