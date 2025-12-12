DOLAR
Esenyurt'ta Pet Shop'a Bırakılan Kedi İddiası

Esenyurt'ta 3 ay önce sahiplendiği kediyi pet shop'a bıraktığı öne sürülen kadın, görüntülerin yayılmasının ardından dükkâna geri döndü; pet shop sahibi kediyi vermedi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:39
Esenyurt'ta Pet Shop'a Bırakılan Kedi İddiası

Esenyurt'ta Pet Shop'a Bırakılan Kedi İddiası

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda, 3 ay önce sahiplendiği kediyi pet shop'a bıraktığı iddia edilen bir kadın, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine ertesi gün dükkâna geri döndü.

Olayın gelişimi

İddiaya göre Lemiha Umut arkadaşı tarafından sahiplendiği kediyi bakamayınca sahibine teslim etmek amacıyla sık sık gittiği pet shop'a götürdü. İçerinin kalabalık olması nedeniyle kediyi mekâna bırakıp arabanın park edilmesini sağlamak üzere dışarı çıktığını belirtti.

Umut, döndüğünde dükkânın kapalı olduğunu söyleyerek yaşananın bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu. Ancak pet shop sahibi görüntülerin sosyal medyada "kediyi pet shop'a bırakıp kaçtı" şeklinde yayılmasının ardından Umut'a kediyi geri vermedi.

Lemiha Umut'un sözleri şöyle: "Kediyi buraya getirdim. Arkadaşımdan almıştım. Arkadaşımı aradım buraya bırakacağımı söyledim. Ben buraya bıraktım kediyi içeride müşteriler vardı. Arabayı park edecek yer aradım. İçeriden çıktım ben arabayı park edip gelecektim. Geldim burası kapanmıştı. Öyle bir şey söz konusu değil konuşmaya geldim. Sonra kediyi aldığım kişi beni aradı. 'Ben kedimi geri alacağım kimseye vermeye gerek yok' dedi. Hem o yanlış anlamış oldu hem burası yanlış anlamış oldu. Sabah 10'dan beri buradayım konuşmaya geldim açılmasını bekledim. Konuştuk hallettik. Sosyal medyada görünce de şok oldum. Kapalı olduğu için telefona bakamadılar"

Pet shop sahibi ise iddialara itimat etmedi ve kedinin teslim edilmesini kabul etmedi.

Esenyurt’ta bir garip kedi vakası

Esenyurt’ta bir garip kedi vakası

