Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Alarmı!

Esenyurt'un Osmangazi Mahallesi'nde, Osmangazi Caddesi üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, sabah saatlerinde meydana gelerek kısa sürede paniğe neden oldu.

Yangının başlamasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına anında müdahale etmeye başladı.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak, herkesin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.