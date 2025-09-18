Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: Şoför Yaralandı

Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü önündeki kamyona çarptı; şoför M.A koltuğunda sıkışarak yaralandı, TEM'de iki şerit kapatıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:39
Esenyurt'ta, TEM Otoyolu Bahçeşehir yönünde ilerleyen bir yolcu otobüsünün önünde seyreden kamyona çarpması sonucu şoför yaralandı. Olayda can kaybı bildirilmedi ancak trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KT 4041 plakalı yolcu otobüsü, Esenyurt mevkisinde önünde ilerleyen 55 EA 725 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu otobüsünün şoförü M.A, koltuğunda sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan M.A, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde 2 şerit trafiğe kapatıldı ve bölgede yoğunluk oluştu. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

