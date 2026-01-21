Esenyurt’ta Ücretsiz Ambulansla Hasta Nakil Hizmeti Kesintisiz Sürüyor

Esenyurt Belediyesi, ücretsiz ambulansla hasta nakil hizmetini ilçe genelinde kesintisiz sürdürerek ulaşımı güçlenen vatandaşlara destek veriyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:48
Esenyurt’ta Ücretsiz Ambulansla Hasta Nakil Hizmeti Kesintisiz Sürüyor

Esenyurt’ta Ücretsiz Ambulansla Hasta Nakil Hizmeti Kesintisiz Sürüyor

Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği ücretsiz ambulansla hasta nakil hizmetini ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürüyor. Uygulama, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Hizmetin kapsamı ve işleyişi

Belediye bünyesinde görev yapan ambulanslar, randevulu muayene, tedavi ve kontrol süreçleri için hastaları evlerinden alarak sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıyor. Hizmet, taşımayı deneyimli sağlık personeli eşliğinde gerçekleştiriyor.

Uygulama, özellikle sağlık kuruluşlarına kendi imkânlarıyla ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara destek sunmayı hedefliyor.

Kimler yararlanıyor?

Deneyimli sağlık personeli eşliğinde yürütülen hasta nakil hizmeti, başta yaşlılar, engelliler ve yatağa bağımlı vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahibi birçok kişiye destek sağlıyor. Hizmet, ilçe genelinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

ESENYURT BELEDİYESİ, SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞIMDA ZORLUK YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ...

ESENYURT BELEDİYESİ, SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞIMDA ZORLUK YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ AMBULANSLA HASTA NAKİL HİZMETİNİ İLÇE GENELİNDE KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜYOR.

ESENYURT BELEDİYESİ, SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞIMDA ZORLUK YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Pekdemir: Gençlerde ani ölümlerin yüzde 90’ı genetik
2
Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti: 'Babamızın Yapmadığını Devletimiz Yaptı'
3
B-Reçete Sistemi 1 Temmuz’da Manisa’da Zorunlu Oluyor
4
Nazilli'de ADÜ'lü Öğrenciler 41 Projeyle Proje Pazarı'nda
5
Dyt. Hilal Şahin Güneşsu: Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?
6
Ardahan Üniversitesi'ne Hayvan Hastanesi Onayı: Yapım 2026'da Başlıyor
7
Soğuk Hava Kas ve Eklem Ağrılarını Tetikliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları