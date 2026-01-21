Esenyurt’ta Ücretsiz Ambulansla Hasta Nakil Hizmeti Kesintisiz Sürüyor

Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği ücretsiz ambulansla hasta nakil hizmetini ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürüyor. Uygulama, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Hizmetin kapsamı ve işleyişi

Belediye bünyesinde görev yapan ambulanslar, randevulu muayene, tedavi ve kontrol süreçleri için hastaları evlerinden alarak sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıyor. Hizmet, taşımayı deneyimli sağlık personeli eşliğinde gerçekleştiriyor.

Uygulama, özellikle sağlık kuruluşlarına kendi imkânlarıyla ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara destek sunmayı hedefliyor.

Kimler yararlanıyor?

Deneyimli sağlık personeli eşliğinde yürütülen hasta nakil hizmeti, başta yaşlılar, engelliler ve yatağa bağımlı vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahibi birçok kişiye destek sağlıyor. Hizmet, ilçe genelinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

ESENYURT BELEDİYESİ, SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞIMDA ZORLUK YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ AMBULANSLA HASTA NAKİL HİZMETİNİ İLÇE GENELİNDE KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜYOR.