Nevşehir'de 'Ekrandan Kitaba Geç' Projesi: Kitap Okuma ve Aile Bağları Güçleniyor

Projenin amacı

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ekrandan Kitaba Geç' Projesi; öğrenciler ve velilerin ekran süresini azaltmayı, kitap okuma alışkanlığını artırmayı ve aile içi etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Uygulama ve aile katılımı

Proje kapsamında öğrenciler ve veliler, ev ortamında birlikte kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek "Teknoloji Bağımlılığına Dur Diyelim!" mesajını verdi. Veliler ve öğrenciler, birlikte okudukları anların fotoğraflarını paylaşarak aile katılımı ve okuma kültürüne dair örnekler sundu.

Teşekkür ve çağrı

Yetkililer, projenin uygulanmasına katkı sağlayan tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Ayrıca aile bağlarını ve iletişimi güçlendirmek amacıyla tüm velileri hafta içi her akşam öğrencileriyle birlikte kitap okumaya davet etti.

NEVŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "EKRANDAN KİTABA GEÇ" PROJESİYLE, ÖĞRENCİLER VE VELİLERİN EKRAN SÜRESİNİN AZALTILMASI, KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞININ ARTIRILMASI VE AİLE İÇİ ETKİLEŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR.