Nevşehir'de 'Ekrandan Kitaba Geç' Projesi: Kitap Okuma ve Aile Bağları Güçleniyor

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Ekrandan Kitaba Geç' projesi, ekran süresini azaltıp kitap okuma alışkanlığını ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:47
Nevşehir'de 'Ekrandan Kitaba Geç' Projesi: Kitap Okuma ve Aile Bağları Güçleniyor

Nevşehir'de 'Ekrandan Kitaba Geç' Projesi: Kitap Okuma ve Aile Bağları Güçleniyor

Projenin amacı

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ekrandan Kitaba Geç' Projesi; öğrenciler ve velilerin ekran süresini azaltmayı, kitap okuma alışkanlığını artırmayı ve aile içi etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Uygulama ve aile katılımı

Proje kapsamında öğrenciler ve veliler, ev ortamında birlikte kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek "Teknoloji Bağımlılığına Dur Diyelim!" mesajını verdi. Veliler ve öğrenciler, birlikte okudukları anların fotoğraflarını paylaşarak aile katılımı ve okuma kültürüne dair örnekler sundu.

Teşekkür ve çağrı

Yetkililer, projenin uygulanmasına katkı sağlayan tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Ayrıca aile bağlarını ve iletişimi güçlendirmek amacıyla tüm velileri hafta içi her akşam öğrencileriyle birlikte kitap okumaya davet etti.

NEVŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "EKRANDAN KİTABA GEÇ" PROJESİYLE, ÖĞRENCİLER VE...

NEVŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "EKRANDAN KİTABA GEÇ" PROJESİYLE, ÖĞRENCİLER VE VELİLERİN EKRAN SÜRESİNİN AZALTILMASI, KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞININ ARTIRILMASI VE AİLE İÇİ ETKİLEŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nemrut Dağı'nda Hasta Kurtarma Operasyonu: 40 Yaşındaki Cihan Kan Hastaneye Kaldırıldı
2
Mahmut Şahin'den 'Tek Ruhsat' Önerisi: Müteahhit Mağduriyetlerine Son
3
Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri
4
Kars'ta Mehmetçik Paletli Kar Aracıyla Mahsur Kalan Yaşlı Hastaya Ulaştı
5
Ali Yerlikaya, Güngören'de Öldürülen Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde
6
İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri İçin Pedal Çevrildi
7
Marmaris'te Fırtına Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları