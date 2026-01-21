Şehit Polis Memuru Fatih Oral Konya’da Toprağa Verildi

Kaza ve tedavi süreci

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde geçen yıl 19 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, trafik uygulaması yapan ekipler tarafından durdurulmak istenen 55 AIG 71 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ş., dur ihtarına uymayarak görevli polis memuru Fatih Oral’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Oral, ilk olarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücünün yapılan incelemede 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı polis memuru Fatih Oral, Diyarbakır’dan sağlık nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Buradan tedavisi için Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin palyatif bölümüne, ardından Aydın Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle Çine Devlet Hastanesine nakledildi. Oral, tedavi gördüğü Çine Devlet Hastanesi’nde şehit düştü.

Cenaze töreni ve katılımcılar

Şehit polis memuru Fatih Oral’ın naaşı, Konya merkez Selçuklu ilçesindeki Hocacihan Tatbikat Camiinde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla Hocacihan Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın ayrıntıları ve adli süreç soruşturma kapsamında takip edilmeye devam ediyor.

