Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
Balıkyolu Mahallesi'nde dron destekli baskın
İstanbul Esenyurt'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Balıkyolu Mahallesi 484 Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatıldı.
Dron destekli tespitlerin ardından belirtilen sokağa düzenlenen baskında, zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.