DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'ndeki dron destekli operasyonda 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 7 şüpheli yakalandı; uyuşturucu, para ve cep telefonu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:43
Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Balıkyolu Mahallesi'nde dron destekli baskın

İstanbul Esenyurt'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Balıkyolu Mahallesi 484 Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatıldı.

Dron destekli tespitlerin ardından belirtilen sokağa düzenlenen baskında, zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire