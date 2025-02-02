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Esenyurt'ta Zincir Market Deposunda Yangın Söndürüldü

Esenyurt'taki bir zincir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 09:39
Esenyurt'ta Zincir Market Deposunda Yangın Söndürüldü

İstanbul Esenyurt'ta Yangın Korkuttu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki bir zincir marketin Haramidere şubesinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangının büyümeden kontrol altına alınması takdirle karşılandı. İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, alevleri söndürdü.

Yangın sonucunda marketin depo kısmında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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