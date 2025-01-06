Esenyurt'un Eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın Hakkında MASAK Raporu: 88 Milyon Lira Transferi Ağında Soruşturma Başlatıldı

Esenyurt'un Eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın Hakkında MASAK Raporu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan yeni soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girdi.

88 Milyon Liralık Para Transferi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü inceleme, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan Özer için başlatılan soruşturma çerçevesinde devam ediyor. MASAK raporunda, Yalçın'ın Ocak 2017 ile Kasım 2024 arasında 231 farklı kişi ve şirket hesabıyla toplamda 88 milyon 370 bin lira para transferi yaptığı bilgisi yer alıyor.

Farklı Hesaplar Üzerinden Yapılan İşlemler

Rapora göre, Yalçın'ın 52 şahıs ve şirket hesabından EFT yöntemiyle 21 milyon 76 bin lira aldığı, 155 kişi ile şirket hesabına toplam 21 milyon 966 bin lira gönderdiği, 20 şahıs ve şirket hesabından havaleyle toplamda 33 milyon 412 bin lira aldığı ve 40 kişi ile şirket hesabına 62 bin 244 lira yolladığı belirlendi. Ayrıca, Yalçın'ın iki hesap üzerinden 33 milyon 412 bin lira kripto para aldığı da kaydedildi.

Şirket Hesaplarından Yapılan Mal Satışları

Yalçın'ın adına kayıtlı "Atlastaş Yapı Sanayi" isimli şirket hesabından 2017-2021 yılları arasında 411 bin 500 lira para transferi yapıldığı belirtilirken, 2024 yılında Van Büyükşehir Belediyesine 32 milyon 270 bin lira, Van İpekyolu Belediyesine 565 bin 950 lira ve HDP Genel Merkezi'ne 2021 ile 2023 yıllarında toplamda 50 milyon 936 bin lira mal satışı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Örgüt Üyeleriyle Para Trafiği

Raporda, Yalçın'ın birçok terör örgütü üyesiyle aralarında para trafiği gerçekleştiğinin altı çizilirken, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yönetim kadrosunda bulunan bir şahısa 2013 yılında 2 bin lira gönderdiği de belirtildi. Ayrıca, KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan zanlılarla olan para trafiği de gün yüzüne çıktı.

Soruşturmanın Seyri

Soruşturma kapsamında eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın terör örgütü elebaşıları tarafından belediye yönetimine yerleştirildiği ve bu durumun "Kent Uzlaşısı" olarak isimlendirildiği bildirildi. Gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta düzenledikleri operasyonlarda şüphelinin evinde cep telefonu ve dijital materyallere el koydu.