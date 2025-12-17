Esin Handal K2 Zirvesinde: İlk Türk Kadın Dağcı Tarihe Geçti

Esin Handal (47), dünyanın ikinci en yüksek dağı olan K2'nin 8.611 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkarak ilk Türk kadın dağcı unvanını elde etti. Handal, tırmanış anılarını İHA'ya anlattı.

İstatistiklerin gölgesinde bir başarı

Habere göre K2'ye bugüne kadar sadece 700 dağcının tırmandığı ve bunlardan 91'inin vefat ettiği belirtiliyor. Handal, Ağustos ayındaki tırmanışta Türk Bayrağı'nı zirvede dalgalandırdı ve başarısını şu sözlerle dile getirdi: "Everest dünyanın en yükseği olabilir ama tırmanışı en zor dağ K2’dir. Sağlıcakla bunu yapabilmiş ve Türk Bayrağı’nı dalgalandırdığım için çok mutluyum. Tırmanış sırasında yanımdaki ekipte çok fazla vefat yaşandı. Mental olarak güçlü olmak zorunda hissediyordum"

Tesadüfi başlayan yolculuk, 25 yıllık bir serüven

Dağcılığa Ilgaz Dağı'nda düzenlenen bir günübirlik yürüyüşle tesadüfen başlayan Handal, aldığı eğitimlerin ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tırmanışlar gerçekleştirdi. 25 yıllık kariyerinde 300'ün üzerinde zirve yapan Handal, yüksek irtifa dağcılığında sayılı isimlerden biri olarak tanınıyor.

Türkiye’nin tek kadın "Kar Leoparı"

Handal, Sovyetler Birliği döneminden bu yana en yüksek beş dağa tırmananlara verilen ve dünya çapında prestije sahip olan "Kar Leoparı" unvanını Türkiye'de alan tek kadın olarak da dikkat çekiyor. Dünyada bu unvana sahip 32’nci kadın dağcı olan Handal, bu unvanı Türkiye'de alan üç kişiden biri olduğunu belirtti.

K2: Teknik zorluklar ve duygusal yük

Handal, K2'nin sert hava koşulları, yüksek çığ riski ve tamamen teknik tırmanış gerektirmesi nedeniyle dünyanın en zorlu dağlarından biri olduğunu vurguladı: "8 bin 611 metre yüksekliğe sahip ama havası çok değişken Çin ve Pakistan arasında ve Çin’den gelen çok sert rüzgarlar var. Tamamen teknik bir tırmanış yapıyorsunuz, herhangi bir düz yürüyüş içermiyor. Kamp yerleri çok zor ve çığ riski çok yüksek bir dağ. Hatta benim yanımdaki ekipte çok fazla vefat yaşandı. Mental olarak güçlü olmak zorunda hissediyorum." Ayrıca Handal, arama-kurtarma ekibi üyesi olduğunu ve felaket durumlarına müdahale edecek hazırlıkta olduğunu söyledi.

Gelecek hedefleri ve destek çağrısı

Başarısının ardından Handal, daha büyük hedefleri olduğunu ve projelerini gerçekleştirebilmek için destek beklediğini ifade etti: "K2’ye tırmandım ve dünyadaki ilk 20 kadın arasına girdim. Şu an Türkiye’de bunu gerçekleştirebilen bir elin parmaklarını geçmiyor. Ama benim daha da büyük hedeflerim var. Ben hepsinde Türk Bayrağını dalgalandırmak ve ülkemizi gururla temsil etmek istiyorum. Tabi bu biraz da projeme destek bulmakla ilgili bir durum. Umarım sağlığım el verdikçe dağlara çıkacağım."

Esin Handal'ın K2 başarısı, Türk dağcılığında önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçti.

DAĞCILIĞA TESADÜFEN BAŞLADIĞI BİR DOĞA YÜRÜYÜŞÜNÜN ARDINDAN HAYATINI ZİRVELERE ADAYAN ESİN HANDAL (47), DÜNYANIN EN ZORLU DAĞLARINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLEN K2 DAĞI’NA TIRMANARAK TARİHE GEÇTİ.