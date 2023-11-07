Eşini öldürüp Müge Anlı'da aramıştı: Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme

6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfun Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulunuyor. Polis tarafından yapılan çalışmalarda Kılıç'a dair bir iz bulunamadı. Bedriye Kılıç'ın bulunamaması üzerine aileler Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Tüm suçlamaları reddeden Tayfun Kılıç, 28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.





Tayfun Kılıç, eşi Bedriye Kılıç'ın cesedini attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyer savcısıyla beaber yer gösterme işlemi yapıldı. Devamında Akşehir Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölgede günlerdir devam eden çalışmalar üzerine Bedriye Kılıç'a ait kıyafet parçaları bulundu.