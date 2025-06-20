Eşinin Pompalı Tüfekle Vurduğu Kadın Hastanede Yaşamını Yitirdi

Hatay'da Acı Olay: Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 14 Haziran'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Feryal İşçimen (45), tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay, Babatorun Mahallesi’nde, Hasan İşçimen ile eşi Feryal İşçimen arasında çıkan tartışma sırasında gerçekleşti. Tartışmanın büyümesi sonucunda, Hasan İşçimen’in pompalı tüfeğiyle yaptığı ateş sonucu, kızı İrem İşçimen (12) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Feryal İşçimen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın failinin eşi Hasan İşçimen (49) olduğu öğrenilirken, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi tartıştığı kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.