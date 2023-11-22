Esir takası anlaşması imzalandı: 50 İsrailli, 150 Filistinli serbest kalacak
İsrail ve Hamas arasında, Katar'ın arabuluculuğuyla gerçekleşen esir takası anlaşması imzalandı. Anlaşma uyarınca Hamas, 50 İsrailli rehineyi serbest bırakacak, İsrail ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 150 Filistinli tutukluyu salıverecek.
YARIN SABAH BAŞLIYOR
Bakanlık, “Esir takası süreci yarın sabah 06.00’da başlayacak. İlk rehineler yarın sabah teslim alınacak” dedi. Esir takası sürecinin nasıl işleyeceği ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
15:10 Dışişleri’nden açıklama Dışişleri: “İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşma, Gazze’de yaşanan insani krize bir nebze de olsa çözüm getirecektir”
15:05 Hamas’tan açıklama: Ateşkes yarın 10.00’da Hamas, İsrail ile çatışmalara 4 günlük bir ara verilmesi için varılan anlaşmanın yarın saat 10.00’da yürürlüğe gireceğini açıkladı. Hamas, anlaşmanın Gazze’nin güneyinde tüm gün, kuzeyinde ise günde 6 saat (10.00-16.00 arasında) geçerli olacağını belirtti.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasına göre; -Ateşkes 4 gün sürecek,
-Ateşkes, Gazze’nin güneyinde tüm gün, kuzeyinde ise günde 6 saat (10.00-16.00 arasında) uygulanacak,
-Gazze’nin güneyine de kuzeyine de yakıt ve insani yardım girişine izin verilecek,
-Kuzeyden Gazze’nin güneyine geçmek isteyenler için Salahaddin Yolu’na saldırılmayacak,
-Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak
Esir takası anlaşması nasıl sağlandı?
Katar’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yürütülen görüşmeler sonucunda sağlandı. Katar, iki taraf arasında köprü görevi üstlenerek, esir takası konusunda uzlaşma sağlamayı başardı.
Esir takası anlaşması ne zaman imzalandı?
Esir takası anlaşması, 21 Kasım 2023 tarihinde imzalandı. Anlaşma, 7 Ekim’den beri devam eden İsrail-Hamas savaşında önemli bir gelişme olarak nitelendirildi.
Esir takası anlaşması ne anlama geliyor?
Esir takası anlaşması, İsrail ile Hamas arasında karşılıklı olarak rehinelerin ve mahkumların serbest bırakılmasını içeriyor. Anlaşma, aynı zamanda çatışmalara 4 günlük bir ara verilmesini de öngörüyor. Anlaşma, Gazze’de yaşanan insani krize bir nebze de olsa çözüm getirmeyi amaçlıyor.