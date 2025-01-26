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Esir Takasında Serbest Kalan Filistinli Musa, Zorunlu Hicrete Çıktı

22 yıl süren hapis hayatının ardından serbest kalan Filistinli Musa, Mısır'a zorla gönderildi ve ailesini kaybetmenin acısını yaşıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:31
Esir Takasında Serbest Kalan Filistinli Musa, Zorunlu Hicrete Çıktı

Filistinli Musa'nın Zorunlu Hicreti

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda, 56 yaşındaki Filistinli Salih Dar Musa, 22 yılı aşkın hapis hayatının ardından zorunlu hicrete gönderildi.

Hapisteyken Ebu İslam olarak bilinen Musa, Mısır'a sınır dışı edilen 70 kişiden biri olarak tarihe geçti.

Kayıplar ve Zorluklar

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti'ne göre Musa, tutuklanmadan önce İslam hukuku alanında lisans eğitim almış, Beyt Likya beldesinde İslami ilimler öğretmenliği yapmış ve camilerde hatiplik yapmıştır. Evli olan Musa, 6 çocuk babasıdır.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları üyesi olmak ve bir kafe ile otobüs terminaline saldırı planlamak suçlamasıyla tutuklanan Musa, İsrail mahkemesinin kararıyla 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Aile Kaybı ve Sağlık Sorunları

Tutuklanmasından kısa bir süre sonra, evinin İsrail tarafından yıkılması ve kötü sağlık koşulları, Musa'nın yaşamını daha da zorlaştırdı. Tutukluluk süresince babası Subhi Davut ve annesi Subeyha ile birlikte eşi Ümmü İslamı da kaybeden Musa, fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarla mücadele etti.

Musa, psikolojik rahatsızlıklar, romatizma ve görme sorunları gibi birçok hastalıkla karşılaştı. 22 yıl boyunca ailenin acısını yaşarken, hiçbir zaman ziyaret edemediği onları kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı.

Esir Takası Detayları

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında, 4 İsrailli kadın askere karşılık, 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Bu esirlerin 114’ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine, 16’sı ise Gazze Şeridi’ne geri dönerken, 70 esir anlaşma gereği Mısır’a gönderildi.

İlk turda 90 Filistinli ve 3 İsrailli esirin serbest kaldığı, 19 Ocak’taki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından gerçekleşti.

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