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Esir Takasının Üçüncü Turunda Gazze'de 3 İsrailli Esir Kızılhaç'a Teslim Edildi

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda Gazze'de 3 İsrailli esir serbest bırakıldı, 110 Filistinli esir için anlaşma yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:45
Esir Takasının Üçüncü Turunda Gazze'de 3 İsrailli Esir Kızılhaç'a Teslim Edildi

Esir Takasında Üçüncü Evre Tamamlandı

Hamas ve İsrail arasında gerçekleştirilen esir takasının üçüncü turunda, Gazze'de bulunan 3 İsrailli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Aynı operasyonda 5 Tayland vatandaşı esir de serbest bırakıldı.

Serbest Bırakılan Esirlerin Detayları

Serbest bırakılan İsrailli kadın asker Agam Berger, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya kentinde asker üniformasıyla Kızılhaç ekiplerine teslim edildi ve İsrail'e ulaştı. Ayrıca, iki diğer esir Arbel Yehud ve 80 yaşındaki Gadi Moses ile birlikte toplam 7 esir, Han Yunus kentinde Kızılhaç ekiplerine büyük bir kalabalık eşliğinde teslim edildi.

Filistinli Esirler İçin Anlaşma

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık 110 Filistinli esir serbest bırakılacak. Bu 110 esirin arasında 30 çocuk, 32 müebbet hapis cezası alan ve 48 ağır hapis cezasına çarptırılan kişi bulunuyor.

Geçmiş Turların Bilgileri

Daha önceki iki turda, toplamda Gazze'deki 7 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 290 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Bu süre zarfında esir takasında yaşanan gelişmeler, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bir süreç haline gelmiştir.

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