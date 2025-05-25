ESKADER 2024 Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından bu yıl da sahiplerini buldu. Tören, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde, dernek mensupları ve kültür sanat dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 19 dalda, 21 kişi ve kuruma ödül verildi.

“Kültürel Değerlere Sahip Çıkmalıyız”

Törenden önce AA muhabirine açıklama yapan ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, Türkiye'deki pek çok kültürel programın yeterince ödüllendirilmediğini belirtti. Yargıcı, "Marifetin iltifata tabi olduğunu" ifade ederek, "ESKADER olarak 17. yılımızda 16. ödülümüzü dağıtıyoruz. Burada dikkat ettiğimiz temel husus, eserin, seçim yaptığımız yılda yayımlanması. Ödül veremediğimiz birçok eser mevcut, fakat bu seçimlerimiz geride kalan eserleri gölgede bırakmamalı," dedi.

Köklü Gelenek ve Gelecek

Yargıcı, ESKADER'in misyonunu açıklayarak, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak istediklerini dile getirdi. ESKADER'in, kültürel değerleri koruma hedefi doğrultusunda seçimler yaparken, "Kökünün mazide olduğunu bilen" isimleri tercih ettiklerini vurguladı. Gençlerin kendi kültürel değerlerinin önemini anlamalarının önemini belirten Yargıcı, "ESKADER, bu toprakların değerlerine sahip çıkanları öne çıkararak, görünmeyen değerleri herkes için bilinir kılmayı kendine düstur edinmiştir," ifadelerini kullandı.

Ödül Alan Eserler

Bu yılki ödüllerde Roman ödülü, Mürsel Ağaç'ın "Zeyneb'in Gerdanlığı" adlı eserine verilerek, yazarın kaleme aldığı değerli bir hikaye gün yüzüne çıkarıldı. Özel Ödül ise Türk kültürü ve sanatına katkıları olan Prof. Dr. Sadık Kemal Tural'a layık görüldü.

Üstün Hizmet Ödülleri, seramik sanatçısı Turgut Tuna, Prof. Dr. Durali Yılmaz ve Prof. Dr. Ümit Meriç gibi önemli isimlere sunuldu. "İnceleme-Araştırma" dalında Yusuf Yıldırım'ın eseri, "Biyografi"de Ramis Karabulut'un çalışması ve "Dil" kategorisinde Ayça Akçay'ın eseri ödüllerle taçlandırıldı.

Ödül kazanan diğer isimler arasında Celalettin Vatandaş, Suat Turgut, Mehtap Altan, Mehmet Ali Kalkan, Emine Batar, Mürsel Ağaç, Mahmut Topbaşlı, Prof. Dr. Rıdvan Şentürk, Azmi Özcan, Cemal Toy, Cem Sancar, Sabahat Varol İnsel yer aldı.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu. ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, açıklamalarda bulundu.