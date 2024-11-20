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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı!

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, halkı yanıltıcı bilgi yaymaktan tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:24
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı!

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı. Mahruki'nin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Mahruki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 12 Kasım'da yaptığı paylaşım sebebiyle ifade vermek üzere avukatları ve yakınlarıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın mensuplarına açıklama yapacağı bilgisini veren Mahruki, savcılığa ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi. Bu gelişme, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı ve Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarının yarattığı tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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