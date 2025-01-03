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Eski Arnavutluk Başbakanı Berisha Hakkında Adli Kontrol Şartı Uygulandı

Arnavutluk Yolsuzluk Mahkemesi, eski Başbakan Sali Berisha'ya yolsuzluk suçlamaları nedeniyle adli kontrol şartı getirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:08
Eski Arnavutluk Başbakanı Berisha Hakkında Adli Kontrol Şartı Uygulandı

Berisha'ya Adli Kontrol Şartı

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesi (GJPAKKO), yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2023'ten Kasım 2024'e kadar ev hapsinde tutulan eski Başbakan Sali Berisha hakkında adli kontrol şartı kararı aldı. GJPAKKO, Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Savcılığı'nın (SPAK) Berisha için yeniden ev hapsi talebi üzerine toplandı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, Berisha'ya yeniden ev hapsi verilmesine gerek duymadan, adli kontrol[/strong] şartıyla yetindi. GJPAKKO, alınan kararın Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne itiraz edilebileceğini duyurdu.

Davayla İlgili Süreç

GJKKO, 20 Ekim 2023 tarihinde Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle adli kontrol şartı ve ülkeden çıkış yasağı kararı almıştı, ancak Berisha bu karara uymamıştı. Bunun yanı sıra, Berisha'nın damadı Jamarber Malltezi hakkında da yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından gözaltı ve ardından ev hapsi kararı verilmişti.

SPAK'ın yürüttüğü soruşturmanın amacı, "Partizani" spor ve futbol kulüplerinin özelleştirilmesi sürecinde üst düzey devlet yetkilileri ve diğer kişiler tarafından yapılan eylemleri araştırmaktır. Berisha'nın durumunun üzerine, "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önlemlerinin gözaltına alınması yönünde değiştirilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmişti ve bu talep 21 Aralık'ta Meclis tarafından onaylandı.

Berisha'nın Siyasi Hayatı

GJKKO, 30 Aralık'ta Berisha hakkında ev hapsi kararı almıştı. Berisha, bu kararı temyiz etme çabalarını daha önce sonuçsuz bıraktı. 27 Kasım 2024 tarihinde ise, GJKKO, ev hapsi kararını kaldırdı. 1992-1997 yılları arasında Arnavutluk Cumhurbaşkanı, 2005-2013 yıllarında ise Başbakan olarak görev yapan Berisha, 25 Nisan 2021'de ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) tarafından milletvekili seçildi. PD'deki iç karışıklıklar nedeniyle, Arnavutluk Meclisinde hiçbir grupta yer almayan bir milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

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