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Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu'na Veda Töreni

Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi Kayseri'de törenle defnedildi. Eski bakan, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:06
Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu'na Veda Töreni

Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu'nun Cenazesi Kayseri'de Defnedildi

94 yaşında hayatını kaybeden eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi, memleketi Kayseri'nin İncesu ilçesine getirildi.

Kayseri'de Tören Düzenlendi

Cenaze, Kayseri Valiliği önünde düzenlenen bir törenle karşılandı. Törende, Çakmakoğlu'nun naaşı Türk bayrağına sarılarak katafalka yerleştirildi. Törende Biyografisinin okunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Okunan duaların ardından, Çakmakoğlu'nun yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemi

Törenin ardından, Çakmakoğlu'nun cenazesi İncesu ilçesine götürüldü. Burada Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze namazı, cuma namazının ardından gerçekleştirildi. Dualarla birlikte Çakmakoğlu, İncesu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Katılan İsimler

Cenaze törenine, Çakmakoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'da 94 yaşında vefat eden eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri...

Ankara'da 94 yaşında vefat eden eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi, memleketi Kayseri'nin İncesu ilçesinde toprağa verildi. Cenazesi Kayseri'ye getirilen Çakmakoğlu için valilik önünde tören düzenlendi. Törende, Türk bayrağına sarılı cenaze katafalka konuldu.

Ankara'da 94 yaşında vefat eden eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri...

Ankara'da 94 yaşında vefat eden eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi, memleketi Kayseri'nin İncesu ilçesinde toprağa verildi. Cenazesi Kayseri'ye getirilen Çakmakoğlu için valilik önünde tören düzenlendi. Törende, Türk bayrağına sarılı cenaze katafalka konuldu.

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