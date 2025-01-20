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Eski Başkan Biden: "Daha Yapacak Çok İşimiz Var"

Eski Başkan Joe Biden, Washington'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:56
Eski Başkan Biden: "Daha Yapacak Çok İşimiz Var"

Eski Başkan Biden'dan Veda Mesajı

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Washington'dan ayrılmadan önce son sözlerini gazetecilere açıkladı. Biden, Başkan Donald Trump'ın açılış konuşmasına atıfta bulunarak, “Daha yapacak çok işimiz var” ifadesini kullandı.

Washington'dan California'ya Geçiş

California'ya tatil için hareket etmeden önce basın mensuplarına konuşan Biden, “Ofisten ayrılıyoruz ama savaşımız sona ermiyor. Geride kalan 4 yılı onurla anacağım” dedi. Aynı zamanda birlikte çalıştığı ekibi için “rüya takımı” ifadesini kullanarak, onların önemine vurgu yaptı.

Biden’ın bu açıklamaları, kamuoyunda önemli bir yankı uyandırırken, gelecekteki siyasi planları hakkında ipuçları verdiği düşünülüyor.

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