Eski Başkan Biden: "Daha Yapacak Çok İşimiz Var"

Eski Başkan Biden'dan Veda Mesajı
Eski ABD Başkanı Joe Biden, Washington'dan ayrılmadan önce son sözlerini gazetecilere açıkladı. Biden, Başkan Donald Trump'ın açılış konuşmasına atıfta bulunarak, “Daha yapacak çok işimiz var” ifadesini kullandı.
Washington'dan California'ya Geçiş
California'ya tatil için hareket etmeden önce basın mensuplarına konuşan Biden, “Ofisten ayrılıyoruz ama savaşımız sona ermiyor. Geride kalan 4 yılı onurla anacağım” dedi. Aynı zamanda birlikte çalıştığı ekibi için “rüya takımı” ifadesini kullanarak, onların önemine vurgu yaptı.
Biden’ın bu açıklamaları, kamuoyunda önemli bir yankı uyandırırken, gelecekteki siyasi planları hakkında ipuçları verdiği düşünülüyor.