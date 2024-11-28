Eski Belediye Meclis Üyesi Kocaman'a Terör Suçundan Ceza!

Eski Belediye Meclis Üyesinin Terörle Mücadele Süreci

Adana ve Osmaniye'deki cezaevlerinde bulunan PKK'lılara para gönderdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Ceyhan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman'a, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçe ve Dayanaklar

Osmaniye ve Adana cezaevlerinde açlık grevinde bulunan bazı tutuklu ve hükümlülere yardım amacıyla yaptığı para transferleri, Kocaman'ın ceza almasının temel sebebi oldu. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 9 sayfalık gerekçeli kararda, sanığın gönderdiği paraların detayları yer aldı.

Kocaman'ın, Ceyhan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hükümlü olan B.Ç. ve Ş.T'ye 8 Mart 2019 tarihinde 283’er lira gönderdiği belirtilirken, benzer şekilde Osmaniye'deki hükümlülere de para transferi yaptığı tespit edildi.

Ziyaretler ve İfade Edilen Gerekçeler

Kararda, sanığın gönderdiği paraların içerisinde, H.M.İ gibi belirtilen terör örgütü üyelerinin hemen hemen hepsinin cezaevinde açlık grevinde oldukları vurgulanırken, Kocaman'ın bu eylemleriyle PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden hükümlü 8 sanığa toplamda 2 bin 264 lira gönderdiği belirlendi.

Mahkeme Kararına Yansımalar

Kocaman'ın açlık grevine katılan hükümlülerin yakınları olduğunu ifade ettiği ancak mahkemenin bu açıklamaları kabul etmediği kaydedildi. Gerekçeli kararda, Kocaman'ın yaptıklarının, örgütün tümüyle bilinçli bir şekilde desteklenmesine zemin hazırladığına yer verildi.

Görevden Uzaklaştırma ve Davanın Süreci

İçişleri Bakanlığı, Kocaman hakkında Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet nedeniyle 22 Nisan 2019'da görevden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirmiştir. Kocaman hakkındaki davanın Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanmasıyla birlikte 2 yıl 1 ay hapis cezası, kamuoyunda geniş yer buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.