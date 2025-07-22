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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 18:30
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, İstanbul'da düzenlenen bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasimi, Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti gerçekleştirildi ve Öymen, burada kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Öymen için düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Valisi Davut Gül, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aydın Doğan, çok sayıda siyasetçi, partili, gazeteci ve vatandaş katıldı.

Öymen’in kızı Aslı Öymen, taziyeleri kabul ederken, babasını çok özleyeceklerini belirterek, “Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Altan Öymen’in naaşı, helallik alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına götürüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öymen’in tabutuna omuz vererek cenaze aracına bindi ve mezarlığa gitti.

Dün, Altan Öymen için TBMM’de ve CHP Genel Merkezi'nde de bir tören düzenlenmişti.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Öymen için Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öymen'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Valisi Davut Gül, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aydın Doğan, siyasiler, partililer, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının...

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Öymen için Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öymen'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Valisi Davut Gül, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aydın Doğan, siyasiler, partililer, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

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