Eski Devlet Bakanı Ali Doğan Hayatını Kaybetti

Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Doğan, Maslak'taki özel bir hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni Bilgileri

Doğan'ın cenazesi, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Aile, aynı gün saat 17.00'de Levent'teki bir otelde taziye kabul edecek.

Ali Doğan Kimdir?

Kahramanmaraş'ta 1947 yılında dünyaya gelen Ali Doğan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde idari uzman olarak çalıştıktan sonra serbest ticaret alanında faaliyet gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20. ve 21. Dönem Anavatan Partisi (ANAP) Kahramanmaraş milletvekilliği görevini üstlendi. 57. Hükümet'te insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak önemli bir görevi üstlendi. Siyaseti bıraktıktan sonra kendi sigorta şirketini kurarak iş hayatında devam etti ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Divan Kurulu üyesi olarak görev aldı.