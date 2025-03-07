Eski Emniyet Müdürlerinin Rüşvet Davasında Yeni Gelişme

Rüşvet Davasına Devam Edildi

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 4'ü polis 5 sanığın "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya Katılan Sanıklar

Duruşmaya katılan sanıklar arasında, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay, Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun yer alırken, başka bir davada tutuklu olan Ayhan Bora Kaplan duruşmaya katılmadı.

Tanık İfadeleri ve Sanıkların Savunmaları

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakları okumalarının ardından tanıkların dinleneceğini duyurdu. Tanık sıfatıyla ifade veren sanık Özay'ın babası C.Ö, oğlunun borsada yatırımları olduğunu ve kendisinin de 800 bin lira verdiğini belirtti. Sanık Özay'ın eşi A.Ö ise 950 bin liraya aldıkları bir araba ve eşinin Zonguldak'a tayininin çıktığını aktardı.

Tanık beyanlarının ardından sanıklara söz verildi. Sanık Aslan, iddianamede kendisine isnat edilen suçların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "MASAK'a bir senaryo vermişler, onlar da çıkarımda bulunmuş. Benim izah edemeyeceğim bir kuruş para yok. İftiraya maruz kaldım." dedi.

Sanık Özay, MASAK raporunda isnat edilen suç tarihinden önceye gidildiğini ve kendisinin Bora Kaplan ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını ifade etti. Diğer sanık Coşkun ise MASAK raporunun bir "kumpas" olduğunu iddia etti.

Mahkeme Kararı ve Dava Süreci

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında adli kontrol kararının devamına hükmetti ve duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sanıkların mali profilleriyle uyumsuz şekilde yüksek tutarlarda para yatırıldığı tespit edilmişti. Hazırlanan iddianamede, sanıklar için "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlamalarıyla 5 yıla kadar hapis ve 10 milyon liraya kadar para cezası talep edilmiş, Aslan için ayrıca "rüşvet" suçundan 12 yıl hapis cezası istenmişti. Her iki emniyet müdürünün de "ömür boyu kamu hizmetinden men edilmesi" talep edildiği belirtilmişti.