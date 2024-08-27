Eski İsrailli Tümgeneral: "Ateşkes Anlaşması Olmazsa Uçurumun Kenarındayız"

İsrailli Emekli Tümgeneral'den Şok Açıklamalar

Eski Tümgeneral Yitzhak Brik, ateşkes anlaşması sağlanmadığı takdirde İsrail'in büyük bir tehlikeye girebileceğini ifade etti. Gazze'deki çatışmalarda İsrail ordusunun başarısızlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Brik, ordunun olumsuz durumunun Tel Aviv yönetimini "uçuruma" sürükleyebileceğini vurguladı.

"Siyasi Liderlik Başarısızlığını Kabullenmeli"

Brik, Maariv gazetesinde kaleme aldığı yazıda, İsrail ordusunun siyasi otoritenin belirlediği hedef olan "Hamas'ı yok etme" amacını gerçekleştirmekte yetersiz kaldığını belirtti. Emekli Tümgeneral, geçmişteki operasyonel disiplinsizliğin ve uygun olmayan davranışların birçok asker için ölümcül sonuçlara yol açtığını ifade etti.Ateşkes Anlaşması Olmazsa...

Ateşkes müzakereleri konusunda Brik, "İsrail, Hamas ile çatışmayı durdurma ve esir takası anlaşması imzalaması gerek. Aksi takdirde sorunlar daha da derinleşebilir." dedi.

Netanyahu ve Ekibinin Sorumluluğu

Brik, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi eleştirerek, bu kişilerin durumu düzeltmekte yetersiz kaldığını iddia etti. Emekli Tümgeneral, "Yollarını kaybettiler ve bizi güvenli bir yere götüremediler." ifadelerini kullandı.Büyük Hastanede Endişe Verici Gözlemler

Brik, ölü ve yaralı askerlerin getirildiği büyük bir hastanenin müdürünün kendisine, "Askerler arasındaki can kaybının %90'ından fazlası evlerde arama yaparken tuzaklar ve dost ateşi gibi sebeplerle oldu" dediğini aktardı.

Gazze'deki Çatışmalar ve Sivil Kaybı

Gazze'de süren çatışmaların büyümesiyle, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda on binlerce sivil hayatını kaybetti. Brik'in açıklamaları, İsrail ordusunun sahada karşılaştığı zorlukların yanı sıra, birliklerin içinde bulunduğu olumsuz koşulları da gözler önüne seriyor.