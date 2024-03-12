Eski İYİ Parti Milletvekili, Kardeşi Tarafından Bıçaklandı!

Bahçelievler'de bulunan ofisinde kardeşiyle yaşadığı tartışma sonucunda eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın detaylarına göre, Ahmet Çelik'in 64 yaşındaki kardeşi K. Çelik ile ofiste çıkan tartışma kısa sürede şiddetlenerek olaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, elindeki bıçakla ağabeyi Ahmet Çelik'e saldırdı. Ahmet Çelik, göğsünden ve elinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından K. Çelik, hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Çelik, derhal bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli K. Çelik'i yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın ardında henüz bilinmeyen nedenler ve taraflar arasındaki ilişkiler polis soruşturmasıyla aydınlatılmaya çalışılırken, Ahmet Çelik'in yakın çevresi ve siyasi camiada büyük bir şok ve endişe yaşanıyor. Gelişmeler netleştikçe haberimiz güncellenecektir.