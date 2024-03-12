Bist 100
9.039,77 1%
DOLAR
32,05 0,09%
EURO
35,02 -0,01%
ALTIN
2.211,46 -1,08%

Eski İYİ Parti Milletvekili, Kardeşi Tarafından Bıçaklandı!

Bahçelievler'deki ofisinde yaşanan tartışmada eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı. Olayın ardından ağır yaralanan Çelik hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 13:58
Eski İYİ Parti Milletvekili, Kardeşi Tarafından Bıçaklandı!

Bahçelievler'de bulunan ofisinde kardeşiyle yaşadığı tartışma sonucunda eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın detaylarına göre, Ahmet Çelik'in 64 yaşındaki kardeşi K. Çelik ile ofiste çıkan tartışma kısa sürede şiddetlenerek olaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, elindeki bıçakla ağabeyi Ahmet Çelik'e saldırdı. Ahmet Çelik, göğsünden ve elinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından K. Çelik, hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Çelik, derhal bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli K. Çelik'i yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın ardında henüz bilinmeyen nedenler ve taraflar arasındaki ilişkiler polis soruşturmasıyla aydınlatılmaya çalışılırken, Ahmet Çelik'in yakın çevresi ve siyasi camiada büyük bir şok ve endişe yaşanıyor. Gelişmeler netleştikçe haberimiz güncellenecektir.

İLGİLİ HABERLER

Bankada parası olanlara büyük şok! Maliye'nin kararı şoke edecek

Bankada parası olanlara büyük şok! Maliye'nin kararı şoke edecek

Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor
2
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Eylem Tok ve Oğlunun Yurtdışına Kaçışı İle İlgili İfadeler Alınıyor"
3
Buğra Kavuncu: "İstanbul Adayları Popülist Politikalardan Kaçmalı!"
4
Rasim Ozan Kütahyalı: "Meral Danış Beştaş'ın %9 Oy Alması İstanbul'da Değişiklik Getirebilir"
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: "Zulmü Bile Meşrulaştıranlar Var!"
6
Emeklilere Yeni Dönem Müjdesi: 7 Alanda Destek ve Ayrıcalıklar Yolda!
7
Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Iraklı Yetkililerle Sınır Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Fast food zincirlerinin çıtır patates sırrı! Bu tekniği uyguluyorlarmış

Tüm borçlarını kapatma sözü verene kredi: 25.000 TL- 70.000 TL şok koşullarda ödenecek

Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

SGK az önce herkese duyurdu! Bunu yapanlara bir kuruş maaş yok

Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Bankada parası olanlara büyük şok! Maliye'nin kararı şoke edecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak