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Eski Kilis Belediye Başkanı ve Oğlunu Öldüren Firari 19 Yıl Sonra Yakalandı

19 yıl 6 aydır firari olan Lütfi Arslan, eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin'in katili olarak yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 00:47
Eski Kilis Belediye Başkanı ve Oğlunu Öldüren Firari 19 Yıl Sonra Yakalandı

19 Yıl Sonra Yakalanan Katil

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin'i 2005 yılında öldüren Lütfi Arslan (48), 19 yıl 6 aydır süren firarının ardından yakalandı.

Soruşturma Sonuç Verdi

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çetin ailesinin katili Lütfi Arslan'ı saklandığı evde ele geçirdi.

Cezası Kesinleşti

25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arslan, tasarlayarak kasten öldürme suçundan aranıyordu. Yakalanmasının ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Çetin Ailesinin Talihsiz Hikayesi

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005 tarihinde bir restoranda yemek yerken uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetmişti. Bu trajik olay, Kilis'te büyük bir infiale yol açmıştı.

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin'i 2005'te öldüren ve 19 yıl 6 aydır...

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin'i 2005'te öldüren ve 19 yıl 6 aydır firari olan hükümlü Lütfi Arslan (48) yakalandı.

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