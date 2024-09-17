Eski Liderlerden Biden'a Küba İçin Çağrı

Eski Liderlerden Biden'a Önemli Bir Mektup

Dünya çapında birçok eski devlet başkanı ve başbakan, ABD Başkanı Joe Biden'dan Küba'nın "Terörizme Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılmasını talep etti. Bu çağrı, 2023 yılında artan diplomatik ilişkiler ihtiyacını vurguluyor.

Biden'a Yönelik Mektup

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, eski liderler, Biden'a iletilmek üzere bir mektup imzaladı. Mektubu imzalayanlar arasında Ernesto Samper (Eski Kolombiya Devlet Başkanı), Dilma Rousseff (Eski Brezilya Devlet Başkanı), Cristina Fernandez de Kirchner (Eski Arjantin Devlet Başkanı), Jose Luis Rodríguez Zapatero (Eski İspanya Başbakanı), Evo Morales (Eski Bolivya Devlet Başkanı) ve Rafael Correa (Eski Ekvador Devlet Başkanı) yer almakta.

Küba'nın Durumu ve Yaptırımlar

Mektupta, Biden'dan Küba'nın Donald Trump döneminde "Terörizme Destek Veren Ülkeler" listesine alınarak uygulanan yaptırımların kaldırılmasını ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini istedikleri belirtildi. Küba hükümetinin terörle mücadelede ve bölgesel barışı sağlama konusundaki çabalarına dikkat çekildi.

Etki Altındaki Toplum

Imzacı eski liderler, yaptırımların Küba'nın ekonomik durumunu daha da kötüleştirdiğine ve özellikle savunmasız kesimleri olumsuz etkilediğine vurgu yaptı. Küba ekonomisine yapılan bu müdahalelerin geri dönüşü olmayacak şekilde etkileyebileceği ifade edildi.

Biden'ın Yanıtı Bekleniyor

Ignacio Ramonet, mektuba destek vererek, halkı suçlamanın ve topluca cezalandırmanın mantıklı bir açıklamasının olmadığını belirtiyor. Ancak şimdi gözler, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu devlet adamlarının çağrısına nasıl yanıt vereceğinde.

Küba, Barack Obama döneminde 2015 yılında terörizm listesinden çıkarıldı. Fakat Trump yönetimi, 2021 yılında Küba'yı tekrar bu listeye dahil etti. Şimdi Biden'a düşen, bu durumu ele almak ve küresel barış için yeni bir adım atmaktır.