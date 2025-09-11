Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Antalya'da 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat' soruşturmasında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:46
Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolü sonrası ifade işlemi

Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.

Söz konusu şüpheliler hakkında "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları bulunuyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınarak Manavgat'a nakledilmişti. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.

Antalya'da "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen (önde) ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.

