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Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Yönelik Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıda iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:29
Eski Milli Futbolcu Serhat Akın'a Yönelik Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Olayı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda eski milli futbolcu Serhat Akın yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından verdiği bilgide, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen incelemeler neticesinde, olayda kullanılan motosikletin, olay yerinde bulunan bir araç ile birlikte hareket ettiği tespit edilmiştir" şeklinde ifadelerde bulundu.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Yakalanma Süreci

Yapılan araştırmalar sonucunda; E.Ü., M.A., O.D. ve O.M. isimli şahısların olayla bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Yerlikaya, "Yardım ve yataklık eden E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ile silahla ateş eden O.D. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürmektedir" diye ekledi.

Soruşturma Devam Ediyor

Bakan Yerlikaya, olaya dair yürütülen tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü ve konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmiştir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin; motosikleti kullanan O.M. (fotoğrafta) ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin; motosikleti kullanan O.M. (fotoğrafta) ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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