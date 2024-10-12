Eski Milli Kürekçiden Güney Kutbu'na Yürüyüş Mücadelesi

Ali Rıza Bilal'in Zorlu Hedefi
Eski milli kürekçi Ali Rıza Bilal, Güney Kutbu Bilal, Şili üzerinden Antarktika'ya hava yoluyla ulaşacak ve buradan Union Buzulu'nda 1000 kilometrelik yürüyüşüne başlayacak. 51 yaşındaki bilal, "Ben beş buçuk yaşından beri spor yapıyorum. 9 yıl Milli Takım kaptanlığı yaptım. Olimpiyat Oyunları'na katılarak tarihte bunu başaran ilk Türk kürekçisi oldum" diye konuştu. Yola çıkmadan önce tehlikeleri iyi analiz eden Bilal, soğuk hava ve buzul yarıkları gibi zorluklarla karşılaşacağını belirtti. Bunun için titizlikle hazırlık yaptığını ve "21 gün sürecek bir solo ekspedisyon" gerçekleştirdiğini ifade etti. Yolculuğunun ardından gençlerle buluşarak onlara hayallerinin peşinden koşmaları için ilham vermek istediğini belirten Bilal, "Hayal et, planla, programla ve yap" diyerek gençlere motivasyon sağlamayı hedefliyor. Ali Rıza Bilal, Türk bayrağını Güney Kutbu'na taşımak için çalışmalara devam ediyor. "Türk bayrağımız, Türkiye için, vatanım için yapıyorum. Neden Türkiye'den de birisi bunu yapmasın?" sözleriyle amacını vurguluyor.
Yolculuk Planı ve Hazırlık Süreci
Gençlere İlham Vermek İstiyor
Bilal, Şili üzerinden Antarktika'ya hava yoluyla ulaşacak ve buradan Union Buzulu'nda 1000 kilometrelik yürüyüşüne başlayacak. 51 yaşındaki bilal, "Ben beş buçuk yaşından beri spor yapıyorum. 9 yıl Milli Takım kaptanlığı yaptım. Olimpiyat Oyunları'na katılarak tarihte bunu başaran ilk Türk kürekçisi oldum" diye konuştu.
Yola çıkmadan önce tehlikeleri iyi analiz eden Bilal, soğuk hava ve buzul yarıkları gibi zorluklarla karşılaşacağını belirtti. Bunun için titizlikle hazırlık yaptığını ve "21 gün sürecek bir solo ekspedisyon" gerçekleştirdiğini ifade etti.
Yolculuğunun ardından gençlerle buluşarak onlara hayallerinin peşinden koşmaları için ilham vermek istediğini belirten Bilal, "Hayal et, planla, programla ve yap" diyerek gençlere motivasyon sağlamayı hedefliyor.
Ali Rıza Bilal, Türk bayrağını Güney Kutbu'na taşımak için çalışmalara devam ediyor. "Türk bayrağımız, Türkiye için, vatanım için yapıyorum. Neden Türkiye'den de birisi bunu yapmasın?" sözleriyle amacını vurguluyor.