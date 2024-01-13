Eski MİT Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

KOAH hastası olan 81 yaşındaki Mehmet Eymür, 13 Aralık'ta Çam Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Eymür, 15 Aralık'tan itibaren yoğun bakımda solunum desteği alıyordu. Eymür, bu sabah saat 08.55'te yaşamını yitirdi.

Eymür, 15 Aralık'tan beri yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Durumu ağırlaşan Eymür, KOAH dışında parkinson ve demans hastalıklarıyla da uğraşıyordu. Eymür, bu sabah 08.55'te hayata gözlerini yumdu.