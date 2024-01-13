Eski MİT Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti
Çam Sakura Hastanesi'nde KOAH tedavisi gören Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, bu sabah 81 yaşında vefat etti. Mehmet Eymür, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tutulan Eymür entübe edilmişti.
KOAH hastası olan 81 yaşındaki Mehmet Eymür, 13 Aralık'ta Çam Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Eymür, 15 Aralık'tan itibaren yoğun bakımda solunum desteği alıyordu. Eymür, bu sabah saat 08.55'te yaşamını yitirdi.
Eymür, 15 Aralık'tan beri yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Durumu ağırlaşan Eymür, KOAH dışında parkinson ve demans hastalıklarıyla da uğraşıyordu. Eymür, bu sabah 08.55'te hayata gözlerini yumdu.