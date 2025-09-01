Eski Parlamento Başkanı Parubiy Suikastında Şüpheli Gözaltına Alındı

Eski Parlamento Başkanı Parubiy Suikastında Şüpheli Gözaltında

Ukrayna'da, eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy suikastıyla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Parubiy suikastına ilişkin gelişmeleri duyurdu. Zelenskiy, İçişleri Bakanı İgor Klimenko ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk'un şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İfade ve soruşturmanın seyri

Zelenskiy, gerekli soruşturmanın devam ettiğini belirterek, mevcut bilgilerin kamuoyuna açılmasına yönelik talimat verdi. Ayrıca şüphelinin ilk ifadesini verdiğini ve çalışmalara katkıda bulunan tüm personele teşekkür ettiğini kaydetti.

Parubiy'nin siyasi geçmişi

Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy, 30 Ağustos'ta düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Parubiy, Kasım 2013'te Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçen dönemin Rusya yanlısı hükümetine tepki olarak Kiev'in Maidan Meydanı'ndaki gösterilerdeki aktivistlerin liderlerinden biriydi. 2014'teki devrimin ardından yaklaşık altı ay Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak görev yaptı ve 2016-2019 döneminde Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüttü.