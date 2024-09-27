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Eski Savunma Bakanı'ndan Lübnan İçin Tampon Bölge Teklifi

Avigdor Liberman, Lübnan sınırında 10 km'lik bir tampon bölge kurulması gerektiğini savunuyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:04
Eski Savunma Bakanı'ndan Lübnan İçin Tampon Bölge Teklifi

Eski Savunma Bakanı'ndan İddialı Açıklamalar

İsrail'in Evimiz Partisi lideri olan eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan sınırları içinde 10 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulması çağrısında bulundu. Liberman, bu bölgenin güvenliği artıracağına inanıyor.

Ateşkes ve Güvenlik Planları

Liberman, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, mevcut ateşkese dair bilgilerin sadece yanıltıcı hikayelerden ibaret olduğunu ifade etti. "Önceden güvenlikle ilgili üç planımız vardı, ancak bunların hiçbiri uygulanamadı" diyen Liberman, bu nedenle Lübnan sınırları içinde oradan gelen saldırıları önlemek için bir tampon bölge oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bu bölgede bulunan tüm Lübnan köylerinin yıkılması gerektiği konusunda da görüşlerini dile getiren Liberman, "Rıdvan Gücü ile Hizbullah'ın Celil'i işgal etme planlarına karşı, yalnızca Lübnan içinde 10 kilometrelik bir alanda kontrol sağlanarak engel olunabilir," dedi.

Lübnan'daki Kriz ve İnsani Durum

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana sürdürülen çatışmalar doğrultusunda, 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan’ın güneyindeki kentler ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda Lübnan makamlarına göre, 773 kişi yaşamını yitirirken, 150 bin civarında insan yerlerinden oldu.

Hizbullah, İsrail'in yoğun bombardımanına karşılık vererek füzeli saldırılarda bulundu. Ancak, İsrail tarafında ordunun hedef alındığı bu saldırılarda büyük bir hasar rapor edilmedi. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru geniş bir göç dalgasının olduğunu belirten kaynaklar, Suriye'ye de çok sayıda insanın göç ettiğini aktardı.

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