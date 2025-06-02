Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

15 TL'yi Unutan Sürücüler İçin Acil Hatırlatma

Eski tip ehliyeti olan sürücüler için ehliyet yenileme süreci hızla ilerliyor. Belirtilen tarihe dikkat edilmesi gereken bu süreçte, 15 TL ödemeyi unutan sürücüler, oldukça yüksek bir ceza ile karşılaşabilirler. İşte detaylar...

Eski Tip Ehliyet Değişim Zorunluluğu

Türkiye'deki milyonlarca eski tip ehliyet sahibi için geri sayım başladı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, mevcut eski tip sürücü belgelerinin yeni nesil çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayan vatandaşlar yalnızca 15 TL karşılığında ehliyetlerini yenileyebilirken, 1 Ağustos 2025 itibarıyla bu ücret 7.438 TLye yükselecek.

Eski Tip Sürücü Belgesi Yenileme Adımları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü (NVİ) tarafından sağlanan bilgilere göre, eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar oldukça basit:

Yenileme işlemlerine başlamadan önce, nüfus müdürlüklerinden randevu oluşturmalısınız. Bu randevu, randevu.nvi.gov.tr adresinden, Alo 199 Çağrı Merkezi'nden veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden alınabilir.

Başvuru sırasında yanınızda bulundurmanız gereken belgeler arasında, mevcut ehliyetinizin aslını, 15 TL yenileme ücreti dekontunu, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış ve geçerlilik süresi 2 yıl olan bir sürücü sağlık raporunu ve son 6 ay içerisinde çekilmiş, standartlara uygun 1 adet biyometrik fotoğraf bulunuyor.

Tüm belgelerinizi hazırladıktan sonra, randevu aldığınız nüfus müdürlüğüne giderek başvurunuzu şahsen gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Geçici Ehliyet İşlemleri Tamamlanmalı

Başvurunuzun ardından, yeni sürücü belgeniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içinde kişiselleştirilerek basıma alınacak. Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar araç kullanma imkanı sunabilmek için geçici bir sürücü belgesi düzenlenir. Bu geçici belge, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir ve güvenle kullanılabilir.