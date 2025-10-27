Eski Tip Ehliyet Yenileme Ücreti 1 Kasım'da 7.438,60 TL'ye Yükseliyor

Eski Tip Ehliyet Yenileme Sürecinde Son Gün: 31 Ekim

Muhammed Nuri Erdoğan - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar 35.609.477 ehliyet yenileme başvurusu gerçekleştirildi. Ancak hâlâ 1.886.619 kişi eski tip sürücü belgesini kullanıyor ve bu kişilerin 31 Ekim'e kadar yenileme yapmaması halinde ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

Süre Uzatılmayacak Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yenileme hızının düşük olduğunu vurgulayarak vatandaşları uyardı. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

1 Kasım'da Geçerli Olacak Ücretler

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi yeterliyken, 1 Kasım itibarıyla ücretler artacak. B sınıfı sürücü belgesi için yenileme ücreti 7.438,60 lira olacak. 31 Ekim'e kadar yenilenen ehliyetlerde bu ek maliyet söz konusu olmayacak.

Ayrıca sınıflara göre Kasım itibarıyla ödenmesi gereken tutarlar şöyle belirtildi: A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3.643,10 lira; B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar için toplam 11.235,60 lira ödenmesi gerekecek.

Başvuru Nasıl ve Hangi Belgeler Gerekli?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Başvuru sırasında; eski sürücü belgesi, 15 liralık başvuru ücreti dekontu, yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve MERNİS kayıtlı açık adres bilgisi ibraz edilmesi gerekiyor.

Yeni sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Bu süreçte nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Başvuru İstatistikleri

Nüfus müdürlüklerinde ağustosta 96.134, eylülde 57.858 ve ekimde 166.338 eski tip sürücü belgesi değiştirme başvurusu yapıldı. Ayrıca son 1 haftada nüfus müdürlüklerince 65.356 başvuru alındı.

Vatandaşlara çağrı: Yenileme işlemlerinin süresi dolmadan randevu alıp işlemlerini tamamlamaları hem ceza ve mağduriyeti önleyecek hem de 31 Ekim'e kadar sağlanan indirimli ücretten yararlanma imkanı sunacaktır.

