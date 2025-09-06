Eski Van Şehri Ayağa Kaldırılıyor: Kazı ve Restorasyon Sürüyor

Proje ve Amaç

Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla kentsel ve kültürel miras olarak ayağa kaldırılıyor. Başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan alanın turizme kazandırılması için proje devam ediyor.

Çalışmaların kapsamı

"Yukarıda Süleyman Han Camisi bulunuyor ve onun restorasyonunu tamamladık. Bunun dışında, Kayaçelebi Camisi'nin drenaj çalışmalarını yapıyor ve restorasyonunu tamamlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda ibadete açacağız. Yine burada yer alan Kızılminareli Cami'nin restorasyonu sürüyor. Hemen yanında bulunan hamamın da restorasyonunu yapacağız. Kalenin altında bulunan Miri Ambar'ın restorasyonu sürüyor. Hüsrev Paşa Hanı'na 44 dükkan yapılacak, bu çalışmalar da sürüyor. 800 yıllık tarihi bir eser olan Ulu Cami ise yıllardır depremler nedeniyle virane durumda. Onun da restorasyonu devam ediyor."

Ulu Cami restorasyonu

"Devletimizin ve milletimizin imkanlarıyla, yerel katkılarla, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Ulu Cami'yi ayağa kaldırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl tamamlanacak ve çevre düzenlemesiyle birlikte harika bir cami olacak. Bu eser, sadece bir cami değil aynı zamanda bir sanat şaheseri. Kapısı, mihrabı, minberi, minaresi ve mimarisiyle görkemli bir mücevherdir."

Kültürel dönüşüm ve gelecek

Çalışmalar kapsamında Abbas Ağa Cami'de restorasyona başlandı, Horhor Cami'nin çevre düzenlemesi tamamlandı ve ibadete açıldı. Ayrıca Eski Van Şehri'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geleneksel sanatların yaşatılacağı bir mahalle kurulacak; bölge hem tarihî eserleri hem de kültürel zenginliğiyle bir merkez haline gelecek.

İzleyenler

Çalışmaları Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı beraberindeki kurum amirleriyle inceledi. Balcı'ya, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.