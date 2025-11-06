Eskipazar'da ters yönde gelen araçla çarpışma: Sürücü 2.28 promil alkollü, 1 yaralı

Eskipazar'da ters yön kazası: 1 yaralı, alkol seviyesi 2.28 promil

Kaza ve ilk müdahale

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, İstasyon Mahallesi Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. İlçe merkezi istikametine seyir halinde olan İsmail A. (41) idaresindeki 78 ACF 377 plakalı otomobil, ters yönde ilerleyen M.A.T. (30) yönetimindeki 78 ACJ 934 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle İsmail A. yönetimindeki araç takla atarak ters döndü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü M.A.T.'yi ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Alkol testi ve soruşturma

Yapılan alkol testinde yaralı sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

