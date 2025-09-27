Eskişehir 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 'Altın Halkası' Olacak — Fatih Dönmez

Dönmez'ten açıklama

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivaline dahil edilmesinin kentin vizyonunun, potansiyelinin ve Türkiye'nin kültür-sanat haritasındaki güçlü yerinin tescili olduğunu belirtti.

Dönmez, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'in Türkiye Yüzyılı'nın yükselen şehirleri arasında yer aldığını ifade etti.

Eskişehir'in 2026'da festivalin 'altın halkası' olacağını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Eskişehir'in bu büyük kültür ve medeniyet birikimini Türkiye'nin en büyük festivaliyle buluşturma kararı için teşekkür ediyoruz. Bu karar, yalnızca bir festival kazanımı değil, aynı zamanda Eskişehir'in vizyonunun, potansiyelinin ve Türkiye'nin kültür-sanat haritasındaki güçlü yerinin bir tescilidir. Kültürden sanata, ekonomiden turizme kadar şehrimizin her alanına değer katacak bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum."