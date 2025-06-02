Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Hizmete Açıldı

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Törenle Açıldı

Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşa edilen Anadolu İmam Hatip Lisesi, düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışta, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, önemli açıklamalarda bulundu.

İmam Hatip Okullarında Yeni Dönem

İşleyen, 2014 yılından bu yana başlatılan vizyon çerçevesinde proje okul konsepti ile imam hatip okullarına büyük bir ivme kazandırıldığını kaydetti. Öğrencilerin nitelikli ortamlarda yetiştirilmesine yönelik 12 projenin hayata geçirildiğini belirten İşleyen, “Kültürden sanata, spordan yabancı dile kadar hemen her alanda eğitim veriyoruz,” dedi.

Yabancı Dillerde Eğitim Fırsatları

Fransızca, İtalyanca ve Arapça gibi dillerin yanı sıra Japonca, Çince, Rusça ve Farsça gibi 10 yabancı dilin de öğretilmekte olduğunu ifade eden İşleyen, bu dil eğitiminin önemi üzerine de durdu.

Hafızlık Eğitimi ve Başarılar

Okulda fen ve sosyal bilimler projeleri uygulandığını vurgulayan İşleyen, “Bugüne kadar yaklaşık 170 hafız imam hatip okulunda 11 bin civarında hafız öğrenci yetiştirdik.” dedi. Ayrıca, 18 bin hafız öğrencinin eğitimine devam ettiğini sözlerine ekledi.

Fiziki Şartların Önemi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eğitimdeki başarının artırılmasında okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Geleceğe Yatırım

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, “Okulların içerisinde kazanılacak bilgi, beceri ve davranışlarla geleceğe insan yetiştiriyoruz.” diyerek, eğitime yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

Açılış törenine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer yetkililer de katıldı. Etkinlikte öğrenciler de gösteriler sundu.

Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşası tamamlanan Anadolu İmam Hatip Lisesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol3), AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan (sol2), Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah (sağ3), Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen (sağda), Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak (sağ2) katıldı.

Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşası tamamlanan Anadolu İmam Hatip Lisesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol3), AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan (sol2), Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah (sağ3), Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen (sağda), Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak (sağ2) katıldı.