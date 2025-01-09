Eskişehir'de 10 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 10 metre yükseklikten düşen kadın hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 03:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 03:49
Eskişehir'de 10 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Yaralandı

Odunpazarı'nda Korkutan Kaza

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen olayda, Ayşenur Y. isimli bir kadın, 10 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Erenköy Mahallesi Kırsal Sokak içerisinde Ayşenur Y., iki arkadaşıyla bulundukları yerin yanındaki yamaçtan, henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Ambulans, yaralı kadını olay yerinden alarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ayşenur Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza sırasında yanında bulunan iki arkadaşıyla ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

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