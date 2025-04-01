Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören büyük bir katılımla gerçekleşti.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Duygusal Anlar

İnönü Kaymakamı Ahmet Yıldız, yaptığı konuşmada 2. İnönü Zaferi'nin Türk milletinin istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz inancın bir nişanesi olduğunu belirtti. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın 1921 sabahı Genelkurmay Başkanlığına çektiği telgrafla zaferi müjdelediğini ifade eden Yıldız, "2. İnönü Zaferi Anadolu Türk halkını cesaretlendirerek büyük bir heyecan ve güç kazandırdı," dedi.

İnönü ailesi adına konuşan Gülsün Bilgehan, bu zaferin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli ordusuyla kazanıldığını vurguladı. Bilgehan, "Makus talih burada yenilmiş ama ondan sonra o mücadele devam etmiş, o mücadeleyi bugün yeni kuşaklarımız devam ettiriyorlar," şeklinde konuştu.

Katılımcılar arasında Önemli İsimler

Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Muhabere Binbaşı Kamil Tunalı da hitap etti. Ayrıca bir öğrenci, günün anlam ve önemine dair etkileyici bir şiir okudu.

Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, gaziler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal (solda) Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal (solda) Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.