Eskişehir'de 280 Kiloluk Dev Orkinos Özel İzinle Satışta

Eskişehir'de balıkçı Selahattin Arslanbenzer, özel izin ve fatura ile temin edilen 280 kiloluk nadir orkinosu Taşbaşı tezgâhında satışa çıkardı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:17
Taşbaşı'ndaki tezgâh görenleri şaşırttı

Eskişehir'de balıkçılık yapan Selahattin Arslanbenzer, nadir rastlanan bir dev orkinosu Taşbaşı tezgâhında satışa çıkardı.

Tezgâhta sergilenen 280 kiloluk orkinos, vatandaşlarda büyük heyecan yarattı. Bölgedeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bilinen Arslanbenzer, balığın Türkiye'de genellikle satışı yasak olan bir tür olduğunu ve çoğunlukla Avrupa'ya ihraç edildiğini vurguladı.

Arslanbenzer, balığın satışının özel izin ve faturalı olarak gerçekleştirildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Orkinos, Türkiye’de satışı yasak olan bir balıktır. Sadece Avrupa’ya götürüyorlar bunu. Arada bir ağa yakalandığı zaman, tutulduğu zaman faturalı olmak şartıyla satabiliyorsun. Biz de böyle faturalı bir şekilde getirip şu an satışını yapıyoruz. Balığımız 280 kilo, çok güzel bir balıktır. Orkinos, her zaman gelmeyen, pek sık rastlanmayan bir balık. Vatandaşlar görünce böyle bir afallıyorlar, heyecanlanıyorlar. 'Nasıl tuttunuz, ağla mı tuttunuz, oltayla mı tuttunuz?' diye soruyorlar."

Taşbaşı'ndaki bu satış, bölge halkının ilgisini çekerken, nadir görülen türlerin ticaretinde uygulanan izin prosedürüne de dikkat çekti.

