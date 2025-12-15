Eskişehir'de 350 Öğretmene Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi

Eskişehir'de öğretmenlere orman yangınları farkındalık eğitimi

Eskişehir'de resmi ve özel okullarda görev yapan 350 öğretmen ve idareci, Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Eğitimi kapsamında bilgilendirildi. Eğitimler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü çerçevesinde, "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Eğitim sürecinin temel amacı, okullarda öğrenci, veli ve öğretmenlerin orman yangınları konusunda duyarlılığını artırmak ve olası yangınlara karşı hazırlıklı bir topluluk oluşturmak. Program, üç yıl boyunca sürdürülecek ve katılımcı öğretmenler kendi okullarında geniş kitlelere eğitimleri taşımakla görevlendirilecek.

Katılımcılar ve sunum

Eğitimlere Eskişehir Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Hasan Bozan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ali Pehlivan katıldı. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimine ise İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Muammer Demirkan eşlik etti. Sunumlar, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Başar Kavcin tarafından gerçekleştirildi ve interaktif soru-cevap bölümleriyle katılımcıların tüm soruları yanıtlandı.

Eğitimin içeriği

Üç grup halinde verilen eğitimlerde; ülkemizin ve Eskişehir'in orman varlığı, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler, söndürme gücü, yangın çıkış sebepleri ve yangınların önlenmesi için yapılması gerekenler gibi konular detaylı biçimde ele alındı. Eğitimlerde uygulamalı ve bilgilendirici unsurlara dikkat edilerek eğitimin önemi vurgulandı.

Beklenen etki

Eğitimi tamamlayan öğretmenler, edindikleri bilgi ve yöntemleri kendi okullarına taşıyarak öğrenciler, veliler ve meslektaşları arasında yangın farkındalığını artıracak. Bu sayede yerel düzeyde orman yangınlarıyla mücadelede bilinç ve önleyici davranışların güçlendirilmesi hedefleniyor.

